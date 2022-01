¿Puede el diseño con perspectiva de género ayudar a mejorar ciudades? Parte II

Esto es lo que afirma Clara Greed, una urbanista feminista inglesa que ha estudiado cómo el acceso a los baños es uno de los ejemplos más evidentes de discriminación contra las mujeres y un ejemplo de que las ciudades siguen respondiendo a modelos patriarcales y capitalistas.

No me gustaría dejar de lado un ejemplo reciente de la ciudad de Valencia como el diseño de los baños públicos del jardín del río Turia por dos razones: Un parque de 6 km en el que no había más que 2 baños implicaba 1 hora y media andando para conseguir, si para entonces ya no era tarde, utilizar un servicio. En la actualidad, contamos con 6, tras haber añadido 4 nuevos, diseñados por el estudio de arquitectura Versea. Estos 4 nuevos servicios aportan accesibilidad y seguridad al haber eliminado paredes sólidas permitiéndonos ver, antes de entrar, si hay alguien. Por nuestra salud, esperemos que su número siga aumentando a corto plazo.